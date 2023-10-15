بنزرت:افتتاح المقر الاداري الجديد للنادي الرياضي البنزرتي

تم اليوم افتتاح المقرالاداري الجديد للنادي الرياضي البنزرتي ، وذلك بحضور والي بنزرت سمير عبد اللاوي وعدد من اعضاء الاسرة الموسعة للنادي يتقدمهم رئيس الجمعية سمير يعقوب وبقية اعضاده في الهيئة المديرة ،والاطارات الإدارية والفنية والطبية وعدد من المسيرين و اللاعبين القدامى والحاليين ، علاوة على عدد غفير من الأحباء .



وناهزت عملية تهيئة المقر الجديد للنادي البنزرتي حوالي 1مليون دينار ،ويمتد على حوالي 600متر مربع ،ويحتوي على اكثر من 10 مكاتب مخصصة لجميع العاملين بالنادي من إطارات إدارية وفنية علاوة على قاعتي جلسات و إجتماعات وغيرها من الفضاءات النموذجية والتي بالتأكيد ستسهم في تدعيم هيكلة النادي وتنظيمه بمستوى حرفي عالي .

وجدد والي بنزرت بالمناسبة تهنئة جميع الحضور بالمكسب الجديد الذي تحقق للنادي ،والذي تزامن افتتاحه مع إحتفالات الجهة وكل البلاد بالذكرى 60 لعيد الجلاء مؤكدا تواصل دعمه وكافة مصالح الولاية للنوادي الرياضية بالجهة لتحقيق افضل النتائج .



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كما ثمن والي بنزرت مجهودات كل الاطراف والمساهمين دون إستثناء في إتمام انجاز المكسب الجديد ،و الاجواء المميزة التي بات يعيشها النادي بفضل إلتفاف عائلة الجمعية من جماهير وفية ومسيرين سابقين وجميع الهياكل المتداخلة حول النادي .



ومن جانبه اعرب رئيس النادي سمير يعقوب عن امتنانه وكافة العائلة الموسعة للنادي البنزرتي للدعم الكبير الذي ما فتئ يجده النادي من قبل السلطت الجهوية ومن ممثلي مختلف الادارات العمومية بالجهة ،علاوة على الاحباء الفاعلين والجماهير العريضة للنادي .

ر/ طارق

