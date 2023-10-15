النادي الافريقي يفوز على نادي المدنية الليبي وديا 2 - صفر

فاز النادي الافريقي اليوم وديا على نادي المدنية الليبي بنتيجة 2 - صفر. وسجل للنادي الافريقي كل من اسكندر العبيدي د21 وكنغسلاي ايدو د64



ويذكر ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم توقفت نهاية الاسبوع الجاري بسبب التزامات المنتخب التونسي ضمن رحلته الاسيوية حيث تبارى يوم الجمعة الفارط مع كوريا الجنوبية في سيول لقاء انهزم فيه 0 - 4 ويلاقي يوم الثلاثاء المقبل منتخب اليابان في مدينة كوبي اليابانية



تابعونا على ڤوڤل للأخبار