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النادي الافريقي يفوز على نادي المدنية الليبي وديا 2 - صفر

Publié le Dimanche 15 Octobre 2023 - 18:22 قراءة: 0 د, 21 ث
      
فاز النادي الافريقي اليوم وديا على نادي المدنية الليبي بنتيجة 2 - صفر. وسجل للنادي الافريقي كل من اسكندر العبيدي د21 وكنغسلاي ايدو د64

ويذكر ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم توقفت نهاية الاسبوع الجاري بسبب التزامات المنتخب التونسي ضمن رحلته الاسيوية حيث تبارى يوم الجمعة الفارط مع كوريا الجنوبية في سيول لقاء انهزم فيه 0 - 4 ويلاقي يوم الثلاثاء المقبل منتخب اليابان في مدينة كوبي اليابانية


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