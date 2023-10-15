دجاج اللحم سجل على اساس شهري زيادة في اسعار الكيلوغرام قاربت 5ر21 بالمائة مع موفي سبتمبر 2023

ارتفع معدل سعر الكيلوغرام الواحد من دجاج اللحم في تونس، خلال شهر سبتمبر 2023 بنسبة 5ر21 بالمائة مقارنة بشهر اوت 2023 في حين زاد سعر البيضة الواحدة الموجهة للاستهلاك بنسبة 7ر3 بالمائة خلال نفس الفترة.



واشار المرصد الوطني للفلاحة في بيانات نشرها مؤخرا، ان سعر الكيلوغرام الواحد من دجاج اللحم ارتفع 4ر5 دينارالى 6 دينار وان سعر البيضة الواحدة زاد من 6ر319 مليم خلال اوت 2023 الى 6ر331 مليم خلال سبتمبر 2023 .





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وأضاف المرصد الى ان اسعار الكيلوغرام الواحد من دجاج البيض سجل تراجعا ، على اساس سنوي، قارب 3ر1 بالمائة بين سبتمبر 2023 وسبتمبر 2022.



وارتفعت أسعار الإستهلاك في تونس خلال سبتمبر 2023 بنسبة 8ر0 بالمائة مدفوعا باسعار عدة مجموعة استهلاكية من بينها مجموعة التغذية والمشروبات التي سجلت زيادة بنسبة 9ر0 بالمائة.



وسجلت اسعار البيض ، وفق المعهد الوطني للاحصاء ارتفاعا ، بنسبة 5ر5 بالمائة بالمائة في حين ارتفعت أسعار الدواجن، بنسبة 1ر4 بالمائة.