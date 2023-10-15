الدورة الـ141 للجنة الأولمبية الدولية... الموافقة على تعديلات على الميثاق الأولمبي تعزز مبادئ حرية التعبير وحقوق الانسان و المسؤولية الاجتماعية

وافقت الدورة الـ141 للجنة الأولمبية الدولية التي عقدت في مومباي (الهند) على التعديلات المقترحة على الميثاق الأولمبي بناء على توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في سبتمبر الماضي في اتجاه تعزيز التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبيروالمسؤولية الاجتماعية.



وجاءت صياغة بعض البنود في شكلها المحور لتؤكد على المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية في شكل التزام شامل باحترام حقوق الإنسان، وخاصة في المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية

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وتم التاكيد من خلال التنقيح لجديد للمبدأ الأساسي الأول للحركة الأولمبية على

إن الحركة الأولمبية هي فلسفة الحياة، تهدف إلى خلق أسلوب حياة يعتمد على الفرح في الجهد، والقيمة التعليمية للمثال الجيد، والمسؤولية الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا وكذلك المبادئ الأخلاقية الأساسية العالمية



كما تم التنصيص على ان ممارسة الرياضة حق من حقوق الإنسان وانه يجب أن تتاح لكل فرد الفرصة لممارسة الرياضة دون تمييز من أي نوع، فيما يتعلق بحقوق الإنسان المعترف بها دوليا في إطار اختصاص الحركة الأولمبية. وتتطلب الروح الأولمبية التفاهم المتبادل وروح الصداقة والتضامن واللعب النظيف.



وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: "هذه خطوة كبيرة في التزامنا باحترام حقوق الإنسان داخل الحركة الأولمبية". "ومع هذا التعديل للميثاق الأولمبي، فإننا نوجه أيضًا رسالة قوية إلى أصحاب المصلحة لدينا. وهذا يمثل خطوة مهمة في عمل اللجنة الأولمبية الدولية في مجال حقوق الإنسان."



وينص احد البنود التي التي تمت الموافقة عليها من قبل جلسة اللجنة الأولمبية الدولية، على انه ، يجب على المتباري أو مسؤول الفريق أو أي عضو آخر في الفريق الالتزام بالميثاق الأولمبي والقانون العالمي لمكافحة المنشطات ومدونة الحركة الأولمبية بشأن منع التلاعب في المسابقات، بما في ذلك شروط المشاركة. التي وضعتها اللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى قواعد الاتحاد الدولي ذات الصلة كما وافقت عليها اللجنة الأولمبية الدولية



وسيتمتع جميع المتنافسين أو مسؤولي المنتخبات أو أعضاء الوفود الآخرين المشاركين في الألعاب الأولمبية بحرية التعبير مع احترام القيم الأولمبية والمبادئ الأساسية للروح الأولمبية، ووفقًا للمبادئ التوجيهية التي وضعها المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.

وجاءت التعديلات ثمرة عمل لجنة الشؤون القانونية ومشاوراتها مع اللجنة الأولمبية الدولية. اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان.