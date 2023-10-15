انطلاق استخدام محطة نموذجية ذكية لتحلية المياه المالحة في النشاط الفلاحي بجرجيس ضمن مشروع القطب التكنولوجي سولارتاك الجنوب

انطلقت اليوم الأحد باحدى المعاصر البيولوجية لزيت الزيتون بجرجيس عملية استخدام اول محطة نموذجية ذكية لتحلية المياه المالحة في اطار شراكة بين احد الفلاحين ومشروع القطب التكنولوجي سولارتاك الجنوب بعد تجربة اولى قام خلالها هذا القطب بمحطة سنة 2017 تعتمد على التكثيف الحراري من خلال طاقة الشمس ليقوم بتطوير هذه التقنية والاتجاه نحو تقنية ابسط في التنفيذ واقل كلفة وبكفاءات تونسية لتكون هذه المحطة النموذجية الجديدة نواة اولى لانطلاق مشروع تصنيع مثل هذه المحطات بالجهة وتكييفها لاستعمالات مماثلة واخرى وفق رياض بن خليفة مدير عام مشروع القطب التكنولوجي سولارتاك الجنوب .



واوضح ذات المصدر ان هذه المحطة الجديدة التي توفر طاقة انتاج قدرها 3 متر مكعب في الساعة تتميز بعدة خاصيات فهي تستغل 73 بالمائة من المياه المستخرجة من البئر للتحلية ولا تمثل مياه الرجيع الا نسبة قليلة ويتم تثمينها ومعالجتها ما يجعلها محطة صديقة للبيئة ومقتصدة للمياه تاخذ 4 متر مكعب ماء من البئر وتستهلك 3 متر مكعب في الساعة مع استهلاك للطاقة منخفض معتمدة على الطاقة الشمسية والكهربائية والتحكم فيها عن بعد لتشغيلها او متابعتها.

واضاف بن خليفة ان هذه المحطة تنتج مياه محلاة بدرجة ملوحة 0 فاصل 3 غ في اللتر الواحد انطلاقا من مياه تبلغ درجة ملوحتها 8 فاصل 9 غ في اللتر مع كلفة مياه منخفضة تبلغ دينارا واحدا للمتر المكعب، مؤكدا انها تاتي لتلبي حاجيات الفلاحين ولترتقي بالقطاع من طابعه التقليدي الى استعمال التقنيات الحديثة التي تمكن من انتاج وافر وبجودة عالية حسب رايه.



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ومن جهته اعتبر عاطف سليم فلاح شاب وصاحب المعصرة التي تم تركيز محطة التحلية بها ان هذه التقنية مهمة كي يقدر القطاع الفلاحي على مجابهة للتغيرات المناخية المتسببة في ندرة مياه وعدم انتظام الامطار التي اثرت على الانتاج كما ونوعا مشيرا الى ارتفاع ملوحة مياه الابار بشكل كبير ما يجعل طريقة التحلية مهمة لتوفير مياه عذبة بما يساهم في انتظام الانتاج الفلاحي ووفرته مع جودته وتنوعه.

واوضح ان هذه المحطة ستساهم في توفير نوعية ممتازة من زيت الزيتون البيولوجي وسيمكن من ادخال غراسات اخرى لتنويع الانتاج الفلاحي وانجاز مشروع يطمح الى تحقيقه وهو تشبيب غابة الزياتين، داعيا الفلاحين الى الاستثمار في الماء من خلال اعتماد هذه التقنية في التحلية والدخول في منوال الشراكة لتطوير القطاع الفلاحي وتحقيق المردودية.

وياتي تركيز هذه المحطة النموذجية الذكية للتحلية ضمن مشروع القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتطبيقاتها الذي يهدف الى تحلية مياه البحر والمياه المالحة واستعمالها لانتاج منتوجات فلاحية وتثمينها لخلق مواطن شغل على عين المكان او لتصديرها وفق احمد فريعة صاحب المشروع.

وذكر فريعة بان هذا المشروع القطب التكنولوجي سولارتاك انطلق كفكرة سنة 2009 وتم سنة 2010 بعث شركة سولارتاك الجنوب وهو الى اليوم يترقب قرارا من الدولة لتسوية وضعية عقارية يتمكن بمقتضاها من الحصول على الارض التي تمسح 170 هك بالرصيفات من معتمدية جرجيس لينطلق في انجاز مكوناته والانشطة المتعلقة به من تكوين من خلال احداث مدرسة للمهندسين واخرى لرسكلة اصحاب الشهائد العليا الى مختصين في الطاقات المتجددة الى جانب مجال للبحث والتجديد وانجاز منطقة صناعية غير ملوثة لتثمين الموارد التي سيتم انتاجها على عين المكان .

واكد فريعة ضرورة توفر الارادة السياسية ليدخل هذا المشروع الضخم باستثماراته وبحجم مواطن الشغل التي سيوفرها حيز النشاط مشيرا الى ظهور بوادر ايجابية للدفع بالمشروع الذي وصل الى مراحل متقدمة حسب قوله.

وثمن رئيس جامعة قابس كمال عبد الرحيم استغلال هذه التقنيات في تحلية المياه لاجل النشاط الفلاحي الذي انجز بكفاءات تونسية، معتبرا ان الطاقة المتجددة والمياه في صلب اهتمامات جامعة قابس. ودعا الى اقامة شراكة بين الجامعة وشركة سولارتاك الجنوب تعزيزا للبحث في المجال وتعزيزا للخبرات .