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رئيس الجمهورية يشرف على موكب ترقية وتوسيم عدد من القيادات العسكرية والأمنية

Publié le Dimanche 15 Octobre 2023 - 15:10 قراءة: 0 د, 42 ث
      
بمناسبة الذكرى الستين لعيد الجلاء، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ظهر اليوم الأحد بقصر قرطاج، على موكب ترقية وتوسيم عدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وقد تولى قيس سعيّد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على ترقية:

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- الفريق محمد الحجّام إلى رتبة فريق أول
- الفريق محمد الغول إلى رتبة فريق أول
- الفريق بالبحرية عادل جهان إلى رتبة فريق أول بالبحرية
- العميد طبيب وفاء الفهري إلى رتبة أمير لواء طبيب
- العميد طبيب منير عزيّز إلى رتبة أمير لواء طبيب
- العميد بالحرس الوطني الحسين الغربي إلى رتبة أمير لواء بالحرس الوطني
- العميد بالحماية المدنية عبد الصمد بن جدّو إلى رتبة أمير لواء بالحماية المدنية

كما أسند رئيس الجمهورية إلى المدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان الصنف الثالث من وسام الجمهورية.

وجرى الموكب بحضور وزير الدفاع الوطني عماد مميش ووزير الداخلية كمال الفقي.


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