اللجنة الأولمبية الدولية تعتزم إقامة دورة ألعاب أولمبية للرياضات الالكترونية

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، امس / السبت/ اعتزامها إقامة دورة ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية وذلك لجذب جيل الشباب نحو الرياضة.

وذكرت اللجنة بأنها طلبت من لجنة الرياضات الإلكترونية الجديدة دراسة فكرة إنشاء ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية لما لها من محبين حول العالم يقدر عددهم بـ 500 مليون شخصا يهتمون بالألعاب الإلكترونية.

وأكدت أنها تسعى لجذب الجمهور الشاب للألعاب التقليدية من خلال رياضات جديدة مثل التزحلق على الجليد والتسلق وركوب الأمواج، ولكن الأكثر أهمية بالنسبة لهم هو استقطاب الشباب المحبين للرياضات الإلكترونية والذين تتراوح أعمارهم في العشرينات وتقل عن (34) عاما.

ونظمت اللجنة الأولمبية الدولية الاسبوع الماضي منافسات الألعاب الأولمبية الإلكترونية في سنغافورة وشكلت تجمعا بين المجتمعين الأولمبي والرياضي الإلكتروني كتجربة جديدة تعزز مقترح دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية.

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