أريانة: نشطاء يطالبون سلطة الاشراف بترميم الساعة الشمسية للجامع الكبير وإعادتها إلى مكانها

طالب عدد من سكان مدينة أريانة ونشطائها بإعادة الساعة الشمسية (المزولة) التي كانت موجودة بصحن جامع المدينة الكبير وتمت نقلتها منذ أكثر من 57 خمسين سنة عند ترميم الجامع ولم تتم إعادتها الى مكانها.



وكانت المزولة هي الساعة الشمسية المعتمدة لمعرفة حلول أوقات الصلاة، وذلك بانعكاس ظل الخيط على الوحدات الزمنية المنقوشة فوق سطح اللوحة الرخامية، وقد رسمت على مزولة أريانة خمسة خطوط وهي خط الضحى، خط التأهيب للجمعة، خط الزوال، خط الظهر إلى العصر، وخط العصر.





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وقد اختص في صناعة الساعات الشمسية ونقشها بدقة شديدة حرفيون مهرة اشتهر منهم بداية القرن 19 : قاسم عمّار السويسي وأحمد العمري وأحمد الحرار.



وتعتبر (المزولة) تحفة أثرية نادرة تبين النقوش المرسومة عليها أنها من إنجاز عثمان بن خليل التّونسي الحنفي، الذي أتم إعدادها أوائل ربيع الثاني سنة 1226 هجري الموافق لأواخر شهر أفريل 1811، كما نُسبت لعثمان ثلاث مزاول أخرى ركزت في صحن الجامع الكبير وجامع سيدي أحمد غريب بالكاف وبجامع سوق العين بتبرسق سنة 1813م، أي بعد سنتين من إنجاز مزولة جامع أريانة.



وقد ظهرت الساعة الشمسية سنة 2016 وكانت حينها في عهدة حارس الجامع ليعود الأمل في صيانتها وإعادتها إلى مكانها في صحن الجامع القديم وشرع عدد من نشطاء المدينة في القيام بالاجراءات الادارية لصيانتها بواسطة مختصين وساهم في هذه الجهود حينها كل من رياض فضلون وعادل المؤدب ويوسف سلامة وآخرون بمساعدة الشيخ خطيب الجمعة محمد الشواشي والشيخ محمود سلامة وحارس الجامع الذين ساعدوا على إخراجها إلى النور.



غير أن الساعة اختفت من جديد قبل أن يتم ترميمها من جديد ويختفي أمل إعادتها إلى مكانها الطبيعي وتبقى طي النسيان.