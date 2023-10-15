تركيز مصعدين جديدين بالمستشفي الجهوى بباجة قبل فيفري القادم (المدير الجهوي للصحة)

اعلن الياس عمار المدير الجهوى للصحة بباجة، الاحد، عن تركيز مصعدين جديدين بالمستشفي الجهوى بباجة وذلك قبل شهر فيفري القادم، مشيرا ان ان احدهما سيخصص لنقل المرضي والاخر للاطار الطبي والعملة وكل رواد المستشفي.



واضاف فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان اتفاقية تم توقيعها مع مقاولة فنلندية الايطالية التي ستتولى تركيب المصعدين وذلك بكلفة جملية تفوق ال500 الف دينار.





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وقال ان المصعد القديم متوقف منذ سنة 2018 بعد تعرضه الى العديد من الاعطاب وهو من اهم اشكاليات التي يعاني منها المستشفي الجهوى بباجة التى تم العمل علي معالجتها بصفة جذرية.



وتجدر الاشارة الى ان المستشفي الجهوى بباجة يفوق عمره المائة سنة وقد ادى توقف المصعد الى تذمر الاطار العامل والاطباء بالمستشفي خاصة ان غرفة اجراء العمليات الجراحية فى الطابق العلوى كما شهد المستشفي الجهوى احتجاجات متعددة جراء تعطل المصعد خاصة اثناء جائحة كورونا حسب ما كانت عاينته صحفية "وات" بباجة.