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بطولة هامبورغ للتنس - معز الشرقي يستهل مشواره يوم الاثنين بملاقاة النمساوي ماكسيمليان نويشريست

Publié le Dimanche 15 Octobre 2023 - 09:44 قراءة: 0 د, 21 ث
      
يستهل التونسي معز الشرقي المصنف 284 عالميا غدا الاثنين مشاركته في بطولة هامبورغ الالمانية للتنس المصنفة من بين دورات التحدي بملاقاة النمساوي ماكسيمليان نويشريست 238 عالميا.
وهي المواجهة الثانية بين اللاعبين بعد الاولى في شهر ماي 2022 ضمن الدور التمهيدي لبطولة زغرب الكرواتية التي حسمها ماكسيمليان نويشريست لفائدته 2-1.
وكان اخر ظهور لمعز الشرقي في بطولة ملقة الاسبانية عندما خسر في الدور التمهيدي امام الاسباني اليخاندرو مورو كاناس 1-2.

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