بمناسبة الذكرى 60 لعيد الجلاء: تمتيع 986 محكوما عليهم بالعفو الخاص، واطلاق سراح 272 منهم
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السبت 14 أكتوبر 2023 | 29 ربيع الأول 1445
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