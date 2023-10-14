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بمناسبة الذكرى 60 لعيد الجلاء: تمتيع 986 محكوما عليهم بالعفو الخاص، واطلاق سراح 272 منهم

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 21:42 قراءة: 0 د, 11 ث
      
بمناسبة الذكرى 60 لعيد الجلاء، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تمتيع 986 محكوما عليهم بالعفو الخاصّ مما يؤدّي إلى سراح 272 سجينا منهم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية مساء اليوم السبت.


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