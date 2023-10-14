الاثنين القادم مفتتح شهر ربيع الثاني 1445 هـ (مفتي الجمهورية)
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السبت 14 أكتوبر 2023 | 29 ربيع الأول 1445
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