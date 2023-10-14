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الاثنين القادم مفتتح شهر ربيع الثاني 1445 هـ (مفتي الجمهورية)

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 19:20 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، في بلاغ مساء اليوم السبت، أن مفتتح شهر ربيع الثاني 1445 هجري سيكون يوم الاثنين القادم (16 اكتوبر الجاري)، وأن يوم غد الأحد هو تمام الثلاثين من شهر ربيع الأول 1445 هجري.


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