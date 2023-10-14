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مدرب المنتخب الوطني للرقبي (7 لاعبات) بعد هزيمة المنتخب أمام جنوب أفريقيا 7-27 // " سنلعب غدا من اجل المركز الخامس

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 20:16 قراءة: 1 د, 8 ث
      
انهزم المنتخب الوطني للرقبي للسيدات (7 لاعبات) مساء اليوم بالمنستير أمام منتخب جنوب افريقيا 7- 27 في التصفيات التأهيلية لالمبياد باريس 2024

وأفاد عباس خرفاني مدرب المنتخب الوطني للرقبي نساء" سبعة لاعبات" بعد أنّ المنتخب التونسي سيلعب غدا مباراة ترتيبية من اجل الفوز بالمرتبة الخامسة .
وقال إنّ قلة تجربة اللاعبات بحكم صغر اللاعبات إذ من بينهن ثلاثة لاعبات جدد حالت دون تحقيق الفوز اليوم امام منتخب جنوب افريقيا القوي وان الغلبة كانت للتجربة.
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وأوضح أنّها تظل تجربة للاعبات وانهن سيواصلن العمل والتدرب للمشاركة خلال فيفري المقبل في البطولة العربية للرقبي، وفي كأس أفريقيا في السنة المقبلة، ملاحظا أنّه بالمثابرة في العمل فإنّ مستوى لاعبات المنتخب الوطني للرقبي سيتحسن.

و من جهته ذكر طارق الفريقي المستشار الفني للجامعة التونسية للرقبي وممرن وطني سابق لوكالة (وات) بأنّ مقابلة المنتخب الوطني امام جنوب أفريقيا عرفت قيام لاعبات فريق جنوب أفريقيا المحترف بخمس محاولات في حين أن منتخب تونس سجل محاولة واحدة ورغم ذلك فقد تركت لاعبات المنتخب الوطني انطباعا طيبا.
وبيّن أنّ المقابلة الأولى تكون دائما صعبة للدخول في الدورة وان اللاعبات مازلن صغيرات السن ولا تعرفن كيفية التصرف في الضغط النفسي الذي يتطلب الخبرة وخوض بعض المقابلات.
واضاف ان فتيات المنتخب التونسي استطعن في المقابلة الثانية ضدّ زمباوي الفوز بالرغم من أنّ منتخب زمباوي جيّد المستوى. واعتبر طارق الفريقي أنّه لابّد من الاشتغال أكثر على الجانب الذهني للاعبات متمنيا أن يحقق الرقبي النسائي مستقبلا نتائج افضل .


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