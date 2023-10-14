النجم الساحلي يفوز وديا على اساريا الليبي 2-1

فاز النجم الساحلي مساء اليوم السبت على نادي اساريا الليبي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين تحضيرا للرهانات المقبلة.

وجاءت ثنائية النجم الساحلي بفضل اسامة عبيد وياسين الشماخي.

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