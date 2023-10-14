منتخب مالي يكسب مباراته الودية مع اوغندا 1-صفر لكنه يخسر خدمات لاعبه ابراهيما كوني

خرج لاعب منتخب مالي إبراهيما كوني خلال المباراة الودية بين مالي وأوغندا ( 1-صفر) يوم امس الجمعة بباماكو بداعي الاصابة. وتم نقله إلى مستشفى بباماكو ثم إلى مصحة لتلقي العلاج وحيث قضى ليلته .

وبعد فحوصات طبية أجراها مختصون، كشفت نتائج الفحوص عن وجود خلع مصاحب لكسر في الكعب الداخلي لعظم الساق الأيمن لدى ابراهيما كوني حسب ما افادت به الجامعة المالية لكرة القدم.



وسيعود اللاعب المالي المعروف في اوساط كرة القدم المالية ب "ابرا" مساء اليوم إلى ناديه (ألميريا) في إسبانيا حيث سيتلقى المزيد من العلاج الطبي . وقد تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لإجراء عملية جراحية له يوم الاثنين (16 أكتوبر) في إسبانيا حسب نفس المصدر



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وتاتي هذه الاصابة قبل اسابيع من انطلاق نهائيات كاس امم افريقيا بالكوت يدفوار.

ويذكر ان عملية القرعة الخاصة بنهائيات كاس امم افريقيا 2024 وضعت منتخب مالي ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس وجنوب افريقيا وناميبيا