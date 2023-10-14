نشوب حريق بحافلة مستقبل الرجيش دون تسجيل اضرار بشرية( مصدر امني)

متابعة - "مستقبل الرجيش سيواصل رحلته ليخوض غدا مباراته مع امل الرقبة رغم حادث احتراق حافلته (نائب رئيس النادي)



تونس 14 اكتوبر 2023 (وات)-اكد سفيان الهاني نائب رئيس مستقبل الرجيش ان الفريق سيواصل رحلته الى مقر اقامته بمدنين و سيكون جاهزا لخوض مباراة الغد الاحد مع امل الرقبة بتطاوين في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وذلك رغم الحريق التي نشب مساء اليوم السبت في الحافلة المقلة للنادي.





واوضح الهاني في تصريح مساء اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "كامل وفد الفريق بخير ومتواجد حاليا في مستوى استراحة مدينة "الجم" على الطريق السيارة وهو بصدد انتظار حافلة ثانية تم تجهيزها من طرف السلط الجهوية ستتولى تامين رحلة الفريق الى مقر اقامته بمدنين".وقال نائب رئيس مستقبل الرجيش ان "مسؤولين من الجامعة التونسية لكرة القدم تواصلوا مع مسؤولي الفريق عقب حادثة احتراق حافلة النادي و تم اقتراح تاجيل موعد مباراة الغد مع امل الرقبة الى يوم الاربعاء القادم الا اننا قررنا مواصلة الرحلة و تثبيت موعد مباراتنا بما ان التاجيل سيؤثر سلبا على الجاهزية البدنية للاعبين باعتبار طول مسافة الرحلة خاصة و اننا نخوض نهاية الاسبوع القادم مباراة هامة ضد هلال الشابة".واكد الهاني بان "كل اعضاء وفد مستقبل الرجيش بخير و لحسن الحظ ان حادثة الاحتراق حصلت و الحافلة شاغرة بما ان الجميع كانوا داخل مقر الاستراحة ومعنويات اللاعبين مرتفعة وسنواصل الرحلة من اجل الايفاء بالتزاماتنا ".يذكر ان حريقا قد نشب بالحافلة المخصصة لنقل لاعبي مستقبل الرجيش دون ان يتسبب ذلك في خسائربشرية بينما كانت الحافلة متوقفة بعد ظهر اليوم باحدى محطات التزود بالوقود بمنطقة الجم في الطريق السيارة سوسة - صفاقس .ولم تسجل اضرار بشرية في الحادث فيما احترقت الحافلة حسب ما افاد به مصدر امني وكالة (وات) .وكانت الحافلة متوقفة عند اندلاع حريق ناجم عن التماس كهربائي بعد ظهر اليوم .وقد كانت الحافلة في رحلة في اتجاه مدينة مدنين مقر اقامة الفريق تحضيرا لمباراته يوم غد مع الأمل الرياضي بالرقبة في اطار الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية) .ولم يتعرض اللاعبون واعضاء الاطار الفني والطبي والمرافقون إلى سوء .ونقلت صور واشرطة فيديو مصورة على عين المكان احتراق الحافلة بالكامل.