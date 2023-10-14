إحباط 16 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة و إنقاذ 45 مجتازا تونسيا وانتشال جثة خلال اليومين الأخيرين

تمكنت وحدات إقليم الحرس البحري بالساحل، خلال اليومين الفارطين، من إحباط 12 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 39 مجتازا تونسيا، في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم السبت عن الادارة العامة للحرس الوطني.



كما تمكنت وحدات مناطق الحرس الوطني بالنفيضة مساكن (إقليم سوسة) ومنطقة الحرس الوطني بنابل، خلال الفترة ذاتها، من ضبط منظمين إثنين لعمليات إجتياز، وحجز 4 زوارق مطاطية ومحرك بحري، الى جانب 7 وسائل يقع إستعمالها في نقل المجتازين، ومبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية.





...



وأضافت في البلاغ ذاته، أن إقليم الحرس البحري بالوسط، أحبط بدوره يومي 12 و13 أكتوبر الجاري، 4 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة، وقام بنجدة وإنقاذ 6 تونسيين وإنتشال جثة، فيما ضبطت وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس 11 شخصا مفتشا عنهم من أجل التوسط والتنظيم في عمليات الإبحار خلسة، وحجز 6 مراكب بحرية ووسيلتي نقل يقع إستعمالهما في التنقلات.



وأكدت أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.