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وزارة الفلاحة تعلق نشاط الصيد البري بولايتي أريانة وبنزرت كامل يوم الأحد 15 أكتوبر

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 16:57 قراءة: 0 د, 9 ث
      
أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ لها، السبت، أنه تقرر تعليق ممارسة نشاط الصيد البرّي بولايتي أريانة وبنزرت كامل يوم الأحد الموافق لـ 15 أكتوبر 2023


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