وزارة الفلاحة تعلق نشاط الصيد البري بولايتي أريانة وبنزرت كامل يوم الأحد 15 أكتوبر

أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ لها، السبت، أنه تقرر تعليق ممارسة نشاط الصيد البرّي بولايتي أريانة وبنزرت كامل يوم الأحد الموافق لـ 15 أكتوبر 2023

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