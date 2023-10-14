دورة الياسمين المفتوحة: خروج التونسية شيراز بشري

خرجت التونسية شيراز بشري المصنفة 890 عالميا من الدور الأول للتصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي لبطولة الياسمين المفتوحة ذات الـ 250 نقطة، اثر خسارتها اليوم أمام الصربية ناتاليا ستيفانوفيتش المصنفة 189 عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-0 و 6-1.

وتنطلق منافسات الدور الأول من الجدول الرئيسي لبطولة الياسمين المفتوحة الجارية بالمنستير بعد غد الاثنين.

وستغيب أنس جابر المصنفة سابعة عالميا عن دورة الياسمين بالمنستير بعدما أعلنت أمس الجمعة عدم مشاركتها في البطولة بسبب الاصابة على مستوى الركبة.

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