وزير الخارجية يلتقي أعضاء سفارة تونس بلندن وممثلي الهياكل التونسية المعتمدة بالمملكة المتحدة

أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، خلال اجتماعه اليوم السبت بأعضاء سفارة تونس بلندن وبممثلي الهياكل التونسية المعتمدة بالمملكة المتحدة، أهمية تظافر جهود كل الممثليات والهياكل التونسية في بلد الاعتماد، من أجل مزيد تعزيز العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة القائمة على المنافع والمصالح المشتركة.كما أبرز الوزير، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، أهمية تكريس سنّة التّشاور والتنسيق الدّوري بين السّفارة وممثليات الهياكل التونسية في المملكة المتحدة، بما يُمكّن من حسن توظيف الإمكانيات البشرية والمادية المتوفّرة لاستغلال كل الفرص المتاحة، من أجل إضفاء دينامكية متجددة على علاقات التعاون الثنائي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة الى تونس، على غرار التجارة والاستثمار والسياحة والطاقات المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.