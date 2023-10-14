بلديّة سكرة تنطلق فعليا في تنفيذ مشروعي تعبيد الطرقات وتصريف مياه الأمطار لسنة 2017  والقسط الأول لسنة 2019

شرعت بلدية سكرة في تنفيذ أشغال مشروعي تعبيد الطرقات وتصريف مياه الأمطار بالمنطقة البلدية لسنة 2017 والقسط الأول لسنة 2019 بحضور والي أريانة خالد النوري.



ويشمل مشروع تعبيد الطرقات وتصريف مياه الأمطار لسنة 2017 الذي تبلغ كلفته مليونين و711 ألفا و891 دينارا دينار ويتواصل على امتداد 300 يوما 36 شارعا وعددا من الأزقة بالمنطقة البلدية وهي أنهج ياقوت الحموي، ومقرين، وعين يونس، وصاحب الطابع، والشاعر، وتوزر، إضافة إلى أنهج أبو القاسم الشابي، والقرنفل، والأقحوان، وشط مامي، والقطن، والصوف، والهيشة، وعبد الله إبن مسعود، وجزر القمور، وسيدي بورويس، وأنهج الموصل، وجندوبة، وتاكلسة، وجلمة، ودار شعبان، والعلا، و بني خلاد، وعين قصيبة، وعددا من الأنهج والازقة المتفرعة عن الأنهج والشوارع المذكورة.

من جهة ثانية يشمل القسط الأوّل من مشروع تعبيد الطرقات وتصريف مياه الأمطار ببلدية سكرة لسنة 2019، بكلفة 3 ملايين و603 آلاف و211 دينارا، على امتداد 300 يوم، نهج النصيب عريضة (120 مترا خطيّا من الاسفلت مع تصریف مياه الأمطار)، نهج الأغلب (150 م خ من الاسفلت وتصریف مياه الأمطار)، نهج مدنين (160 م خ من الاسفلت مع تصريف مياه الأمطار)، نهج باردو (250 م خ من الاسفلت مع تصريف مياه الأمطار)، نهج الدباغ (120 م خ من الاسفلت وتصريف مياه الأمطار)، إضافة إلى 16 نهجا بحي سيدي سليمان 3000( م خ طبقة مزدوجة)، ونهج النمر، و10 أنهج متفرعة عنه (3600 م خ مطبقة مزدوجة)،الانهج المتفرعة عن نهج عن الصبح (13نهجا) (2800 م خ طبقة مزدوجة).

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