وزيرة الأسرة تدعو الى التعجيل باستكمال أشغال تهيئة مركز رعاية المسنين بالقيروان وفق أرقى مواصفات الجودة

دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى إلى بالتعجيل في استكمال أشغال تهيئة وتجهيز مركز رعاية المسنين بالقيروان وفق أرقى مواصفات الجودة ضمانا لمصلحة المسنين الفضلى حسب بلاغ الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك.



وطالبت الوزيرة ،خلال جلسة عمل عقدت أمس الجمعة بمقر الوزارة شارك فيها المعتمد الأوّل المكلف بتسيير شؤون ولاية القيروان الشاذلي الجهيناوي، بمضاعفة الجهود لتأمين جاهزيّة المركز الذي من المنتظر أن تبلغ طاقة استيعابه 44 سريرا، لاستقبال المسنين قبل حلول شهر رمضان المعظم القادم، بالتعاون مع الاتحاد التونسيّ للتضامن الاجتماعي.





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وأثنت آمال بلحاج موسى خلال هذه الجلسة التي شهدت حضور عدد من سامي إطارات الوزارة ،على حرص المعتمد الأوّل المكلف بتسيير شؤون ولاية القيروان على معاضدة جهود الوزارة للتسريع في إنجاز هذا المشروع ،الذي خصّصت له إعتمادات جمليّة تقدر بـ1.9 مليون دينار، ومساهمته الفاعلة في تذليل الصعوبات واختصار الآجال.

