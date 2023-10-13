بورصة تونس تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس تداولات الأسبوع الممتد من 9 إلى 13 أكتوبر 2023، على ارتفاع طفيف بنسبة 1ر0 بالمائة عند مستوى 36ر8486 نقطة، وسط حجم تداول جملي بقيمة 2ر34 مليون دينار، ما يعادل 8ر6 مليون دينار يوميا.



كما تم تسجيل 7 عمليات تبادل كتل خلال الأسبوع، ستة منها سجلها سهم التجاري بنك بقيمة 9ر18 مليون دينار وواحدة سجلها بنك الأمان بقيمة 1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، " التونسية للأوراق المالية".





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وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم "أوفيس بلاست"، قائمة الارتفاعات، خلال الأسبوع، ليتطور بنسبة 9ر10 بالمائة (220ر1د)، وسط حجم تداول ضعيف بقيمة 12 ألف دينار.



كما ارتفع سهم الشركة التونسية للبنك بنسبة 4ر3 بالمائة (620ر3د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 100 ألف دينار.



وفي المقابل، تراجع سهم بنك الأمان بنسبة 9ر12 بالمائة (330ر0د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 22 ألف دينار، متبوعا بسهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة الذي انخفض بنسبة 5ر11 بالمائة (230ر0د).



واستأثر سهم التجاري بنك بأكبر حجم تداول، خلال الأسبوع، بقيمة 7ر20 مليون دينار، ما يعادل 8ر60 بالمائة من الحجم الجملي للتداول.