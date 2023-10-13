زغوان: فشل محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين النقابي والإداري لفك الإضراب بمصنع "باك" بالزريبة

لم يتوصل الطرفان النقابي، ممثلا في الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل حمادي النحالي، والإداري لمصنع "باك" بالزريبة من ولاية زغوان ممثلا في صاحبه عماد شرف الدين، إلى اتفاق لفك الإضراب المتواصل منذ 5 أيام، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما ظهر اليوم الجمعة بمقر الولاية بدعوة من والي الجهة محمد العش لتقريب وجهات النظر بين الطرفين



وبالرغم من حصول اتفاق نسبي حول عدد من النقاط الخلافية، إلا أن هذه الجلسة انتهت دون التوصل إلى حل بخصوص النقطة الرئيسية للخلاف والمتعلقة بعودة 4 عمال ينتمون للنقابة الاساسية بالمصنع، حيث رفض صاحب المؤسسة عودتهم للعمل، وفق تصريح النحالي لـصحفي "وات"





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واضاف النحالي أنه سيعرض نتائج هذا اللقاء على أعضاء النقابة الأساسية لاتخاذ الإجراء المناسب، مشيرا إلى أن الطرف النقابي متمسك بعودة النقابيين كشرط أساسي لفك الإضراب.



يذكر إن عمال مصنع " باك" للصناعات البلاستيكية بفرعيه بالزريبة، والبالغ عددهم حوالي 500 عامل، ينفذون إضرابا عن العمل لمدة 5 أيام منذ يوم الاثنين المنقضي.