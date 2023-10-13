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المنستير: بلدية جمال تعلن عن عزمها مباشرة الإجراءات القانونية لاستخلاص معاليم كراء تفوق مليون و500 ألف دينار

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 20:06 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أعلنت بلدية جمال من ولاية المنستير، أنّ نهاية أكتوبر الجاري، هو أقصى أجل لتسديد الديون المتعلقة بمعاليم الكراء المتخلدة بذمة المتسوغين لمحلاتها، والتي يتجاوز مجموعها مليون و500 ألف دينار.

واكدت عدم خلال العديد من المتسوغين لمحلاتها، لمعاليم الكراء، لمدّة طويلة تجاوزت ال10 سنوات حيث بلغت ديون البعض منهم 58 ألف دينار.

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ودعت بلدية جمال، أمس الخميس على صفحتها الالكترونية الرسمية، جميع المتسوغين المعنين إلى تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال تجنبا لتكبدهم لمصاريف إضافية تتطلبها إجراءات التقاضي

وأضافت أنّها بحلول الأجل، ستباشر جميع الإجراءات القانونية لاستخلاص معاليم الكراء المتخلدة في ذمة المتسوغين للمحلات البلدية الراجعة لها بالنظر، واكدت أنّه "سيتم تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".

وأحدثت بلدية جمال لجنة تنمية الموارد البلدية وتنشيط الاستخلاص التى تسعى الى تنمية مواردها والرفع من نسق الاستخلاص.


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