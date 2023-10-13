وزارة الاسرة والمراة تعتزم انجاز دراسة حول "النساء في الوسط الريفيّ التونسيّ: المعيش وآليّات التّمكين القيروان أنموذجا"

تعتزم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، انجاز دراسة حول "النساء في الوسط الريفيّ التونسيّ: المعيش وآليّات التّمكين القيروان أنموذجا"، سيتولى اعدادها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.



وأكدت الوزيرة آمال بلحاج موسى، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفيّة خلال جلسة عمل التأمت مساء الجمعة بمقرّ الوزارة، بحضور المديرة العامة للكريديف ثريا بالكاهية، أنّ الدراسة ستساهم في التجويد العلمي لمختلف برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات بالمناطق الريفيّة باعتبارها من أهمّ أولويّات الوزارة.





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ودعت إلى تنظيم ورشة تفكير تضمّ مختلف الأطراف والهياكل المركزيّة والجهويّة المعنيّة بالمرأة في الوسط الريفي لمزيد التدقيق حول المحاور الاستراتيجيّة لهذه الدراسة.



وشددت آمال بلحاج موسى على ضرورة استكمال الإجراءات لاختيار الخبراء المكلفين بإنجاز هذه الدراسة وحسن اختيار العيّنة على أن يتم الانتهاء من إعدادها ونشر نتائجها ومخرجاتها وتوصياتها خلال سنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفيّة العام المقبل.



وستعمل هذه الدراسة العلميّة متعدّدة الاختصاصات على الجمع بين الأبعاد الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة والقانونيّة لواقع المرأة بالوسط الريفي لتقديم رصيد معرفي حول واقع معيش مختلف الفئات النسائيّة الناشطة في الوسط الرّيفي في القطاعين المهيكل وغير المهيكل بولاية القيروان قصد تصويب البرامج والقرارات والإجراءات وترشيد التدخّل لفائدتهنّ، وفق ذات البلاغ.

