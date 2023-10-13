وزارة التربية تدعو المؤسسات التربوية إلى تخصيص حيّز زمني، غدا السبت، لاحياء ذكرى الجلاء

دعت وزارة التربية كل المؤسسات التربوية، إلى تخصيص حيّز زمني يوم غد السبت 14 اكتوبر، يسبق تحية العلم اي بداية من السّاعة السابعة والنّصف صباحا، لاحياء الذكرى 60 لعيد الجلاء الموافقة ل15 اكتوبر.



وبينت الوزارة في بلاغ لها اليوم، ان المؤسسات التربوية مدعوة الى بثّ نشيد "بني وطني" بحضور كافة التلاميذ والأسرة التربوية.





...



وعيد الجلاء هو تاريخ جلاء آخر جندى فرنسي عن الأراضي التونسية تحديدا من بنزرت في 15 أكتوبر 1963.