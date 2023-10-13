مجهودات وزارة الداخلية في تأمين محيط المؤسسات التربوية والجامعية

قامت الوحدات الأمنيّة (أمن وطني وحرس وطني)، بحملات أمنية متزامنة بمحيط المؤسسات التربويّة والجامعيّة بكامل تراب الجمهوريّة طيلة الأسابيع الثلاثة الفارطة، أسفرت بالخصوص عن القبض على 26 متورّطا في استهلاك وترويج مخدّرات في محيط هذه المؤسسات، وتسجيل 19 قضيّة في الغرض.



كما أسفرت هذه الحملات، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية اليوم الجمعة، عن تحقيق النتائج التالية:

- إلقاء القبض على 2153 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حق عام.



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- القيام بــ 100462 رقابة ترتيبية على الأشخاص.

- حجز 1399 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.

- حجز 61 سيّارة غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- تحرير 115 محضرا عدليّا.

- تحرير 6824 مخالفة مرورية.



وأضافت الوزارة أنها نظمت 53 حملة تحسيسية وتوعوية بعدد من المؤسسات التربويّة بكامل ولايات الجمهورية في مجالات الوقاية والإسعافات الأولية، والتثقيف في مجال السلامة المرورية، والتصدّي للعنف في الوسط المدرسي، ومخاطر استهلاك المخدّرات، مشيرة إلى أن مجهودات الوحدات الأمنية ستبقى مستمرة للتصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام.



وذكرت بأن هذه المجهودات تتنزل في إطار العمل على مزيد تأمين المُؤسّسات التربويّة ومحيطها وحمايتها من مختلف أشكال الجريمة، ومواصلة التصدّي للمظاهر المخلة بالأمن العام خاصّة مع إنطلاق السنة الدراسية والجامعية، بما يساهم في بعث الطمأنينة في نفوس الأولياء والتلاميذ والأسرة التربوية.