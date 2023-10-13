افتتاح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك لأسماك بحيرة تونس الشمالية بمنطقة عين زغوان

ذكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بافتتاح أول نقطة بيع من المنتج الى المستهلك لأسماك بحيرة تونس الشمالية وذلك بمنطقة عين زغوان بتونس العاصمة، وفق ما نشره، الجمعة.وتم إحداث هذه النقطة، التي انطلقت يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، بدعم من الاتحاد الجهوي للفلاحةةوالصيد البحري بتونس وبتأطير من نقابة الصيد الساحلي ببحيرة تونس الشمالية .