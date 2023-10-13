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عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي ترتفع بنسبة 6ر56 بالمائة

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 15:38 قراءة: 0 د, 23 ث
      
ارتفعت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي منذ انطلاق الموسم في نهاية سبتمبر 2023 بنسبة 6ر56 بالمائة لتبلغ 4ر3188 مليون دينار، وفق نشرية نشرها المرصد الوطني الفلاحي، الجمعة.
وتراجعت صادرات زيت الزيتون،على مستوى الحجم، بنسبة 7ر1 بالمائة لتبلغ 185 ألف طن، مقارنة بالفترة ذاتها خلال موسم 2021-2022.
وأوضح المرصد، أن معدل ​​السعر المسجل خلال الأحد عشر شهرا الأولى من الموسم، ارتفع بنسبة 3ر59 بالمائة ليبلغ مستوى 24ر17 د/كغ مقابل 82ر10 د/كغ خلال الفترة ذاتها من الموسم الفارط.

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