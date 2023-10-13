وزير الداخلية يشدد على ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب الحصول على الوثائق الإدارية (بلاغ)

شدد وزير الداخلية كمال الفقي خلال اجتماع عقد مؤخرا مع اطارات امنية وادراية بقطاعي الامن والحرس ، على ضرورة الحرص على حسن إستقبال ومعاملة الوافدين على الوحدات الأمنية والتواصل الجيد معهم وإرشادهم لقضاء شؤونهم بالسرعة والنجاعة المطلوبة وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مزيد تحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين وحسن استقبالهم بمختلف الوحدات الأمنية .



واشاربلاغ صادراليوم الجمعة عن وزارة الداخلية ان الوزيرأكد على ضرورة التقيد بالآجال القصوى في إنجاز مختلف الوثائق الإدارية (بطاقة التعريف الوطنية، جوازات السفر، بطاقة السوابق العدلية، شهادة الضياع، بطاقات الإقامة....) والعمل على تذليل كل الصعوبات والإنصات لكافة المواطنين بالوحدات الأمنية الى جانب تفعيل دور مكاتب العلاقة مع المواطن في الارشاد و توجيه المواطنين.





...



واضاف البلاغ ان الوزير شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز الملفات العدلية على غرار البطاقة القضائية، والعرائض، ومضامين الأحكام واستيفاء جميع إجراءاتها مع الحرص على إحترام القانون.



كما تعلم وزارة الداخلية أنها تضع على ذمة المواطنين التونسيين والأجانب المقيمين بتونس الرقم الأخضر 80.10.11.11 للاستفسار وتقديم المعلومات المطلوبة.

