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بطولة إفريقيا للتريانلون بمصر - ذهبية لسفيان السالمي (صنف الأصاغر)

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 12:51 قراءة: 0 د, 13 ث
      
فاز التونسي سفيان السالمي (صنف الأصاغر) بذهبية صنفه في بطولة إفريقيا للتريانلون بمصر 13- 14 أكتوبر الجاري
كما تحصلت على الميدالية الفضية مواطنته إسراء اليحياوي فيما احرز محمد الخنيسي على ميدالية برنزية .
و تتواصل اليوم وغدا المسابقات في بقية الأصناف أواسط وأكابروالباراترياتلون.


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