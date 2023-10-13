بطولة إفريقيا للتريانلون بمصر - ذهبية لسفيان السالمي (صنف الأصاغر)

فاز التونسي سفيان السالمي (صنف الأصاغر) بذهبية صنفه في بطولة إفريقيا للتريانلون بمصر 13- 14 أكتوبر الجاريكما تحصلت على الميدالية الفضية مواطنته إسراء اليحياوي فيما احرز محمد الخنيسي على ميدالية برنزية .و تتواصل اليوم وغدا المسابقات في بقية الأصناف أواسط وأكابروالباراترياتلون.