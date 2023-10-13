بطولة إفريقيا للتريانلون بمصر - ذهبية لسفيان السالمي (صنف الأصاغر)
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الجمعة 13 أكتوبر 2023 | 28 ربيع الأول 1445
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