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أنس جابر لن تشارك في دورة "الياسمين المفتوحة" بالمنستير

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 12:32 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلنت اللاعبة التونسية انس جابر المصنفة سابعة عالميا اليوم الجمعة انسحابها من بطولة الياسيمين المفتوحة ذات الـ 250 نقطة، التي ستقام بمدينة المنستير من14 الى 22 أكتوبر.
وافادت أنس جابر على حسابها الرسمي في "انستاغرام" أنّ تغيبها عن بطولة الياسمين بالمنستير يرجع بالأساس لمخلفات اصابتها على مستوى الركبة.
وكانت أنس جابر التي ضمنت تأهلها الى بطولة المرحلة الختامية بالمكسيك للعام الثاني على التوالي، قد أعلنت أمس عن انسحابها من بطولة زهينغ زهو الصينية ذات الـ 500 نقطة، بسبب الاصابة،  وذالك بعد ساعات قليلة من فوزها على اللاعبة الايطالية لوسيا برونزيتي وتأهلها للدور ربع النهائي.   


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