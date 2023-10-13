الشركة الجديدة للنقل تعلن اخراج سيارة سقطت صباج الجمعة في الحوض المائي بالمحطة البحرية بصفاقس

أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، الجمعة، انه تم الانتهاء، في حدود الساعة الساعة 8 و 40 دق ، من عملية إخراج سيارة خاصة كانت سقطت صباح في الحوض المائي بالمحطة البحرية بصفاقس.



واضافت الشركة، وفق بلاغ نشرته وزارة النقل، ان الحادث الذي جد تحديدا على الساعة 05 و50 دق، لم يؤد الى تعطل سير العمل وحركة السفن ودون حدوث أي تلوث في المجال المائي لمكان الحادث.





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