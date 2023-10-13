حافلة للنقل المدرسي بالميدة تفقد نوافذها كبيرة الحجم جرّاء رشقها بالحجارة - وزارة النقل

تعرضت حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل مخصصة للنقل المدرسي، امس الخميس، الى الرشق بالحجارة ما افضى الى كسر النوافذ كبيرة الحجم التي يتطلب اصلاح الواحدة منها مبلغ الف و200 دينار.



وكشفت بلاغ للشركة نشرته وزارة النقل، ان هذا الاعتداء يعد الثاني من نوعه رشقا بالحجارة في ظرف أسبوع، ما تسبب في تهشم عدد كبير من النوافذ البلورية من الحجم الكبير وهو ما سينتج عنه حصول اضطرابات في السفرات.



وكشفت بلاغ للشركة نشرته وزارة النقل، ان هذا الاعتداء يعد الثاني من نوعه رشقا بالحجارة في ظرف أسبوع، ما تسبب في تهشم عدد كبير من النوافذ البلورية من الحجم الكبير وهو ما سينتج عنه حصول اضطرابات في السفرات.

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ودعت الشركة كافة الأطراف المعنية إلى معاضدة الجهود الرامية إلى الحفاظ على سلامة المرفق العام وسلامة المعدات والأرواح وضمان استمرارية خدمة النقل، خاصة في ظل ما تعانيه هذه المؤسسة العمومية من صعوبات حادة في الاستجابة للطلب المتزايد.



وباتت عديد المنشآت العمومية والشركات عرضة الى عمليات تخريب على غرار السكة الحديدية وعربات المترو الى جانب المولدات الكهربائية في وقت لوحت فيه هذه المؤسسات بملاحقة المعتدين.



