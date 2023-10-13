(مقابلة ودية) : الجزائر تفوز على الرأس الاخضر (5-1)

فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, على نظيره من جزر الرأس الأخضر بنتيجة (5-1) الشوط الأول (3-0) في لقاء ودي جرى سهرة يوم الخميس بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وسجل أهداف "الخضر" كل من محمد امين عمورة (12), حسام عوار (39, 41), رامز زروقي (61) واسلام سليماني (89 ض.ج), فيما وقع هدف "القروش الزرق" اللاعب بيبي في الدقيقة (55).

وسيخوض منتخب الجزائر لقاء وديا آخرا يوم الاثنين 16 أكتوبر الجاري أمام

المنتخب المصري بمدينة العين الامارتية .



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وفازت مصر اليوم الخميس في لقاء تحضيري على زامبيا (1-0) بأبوظبي (الامارات العربية المتحدة), من توقيع اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة (90+4).