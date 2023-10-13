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صفاقس: منظمات وطنية ومهنية تقرّر تنظيم مسيرة شعبية السبت "انتصارا لطوفان الأقصى ودعما لصمود الفلسطينيين في غزة"

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 07:59 قراءة: 0 د, 57 ث
      
قرّر عدد من المنظمات الوطنية والمهنية بجهة صفاقس يتقدمهم الاتحاد الجهوي للشغل تنظيم مسيرة شعبية جهوية غد السبت "انتصارا لطوفان الأقصى ودعما لصمود الفلسطينيين في غزة"، وفق بيان أصدرته هذه المنظمات في أعقاب اجتماع تنسيقي نظمته اليوم الخميس بمقر اتحاد الشغل.


وسيشارك في هذه المسيرة، التي ستنطلق من أمام مقر بلدية صفاقس بمنطقة باب البحر، كل من الاتحاد الجهوي للشغل والفرع الجهوي للمحامين والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وفرعي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بكل من صفاقس 1 وصفاقس 2 والاتحاد الجهوي للمرأة التونسية والهيئة الجهوية لعمادة الصيادلة والاتحاد العام لطلبة تونس وجمعية تونس لأجل القدس وفلسطين.
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كما قررت هذه الأطراف أن تبقى "المبادرة مفتوحة لمشاركة بقية المنظمات والأفراد المعنيين بمضمون وأهداف هذه التظاهرة".

وقد ثمّنت الأطراف المشاركة في الاجتماع الذي أفضى الى إقرار المبادرة، "الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة الفلسطينية من خلال عملية طوفان الأقصى" وشجبت "جرائم التقتيل وهدم المنازل والبناءات المدنية بوصفها جرائم حرب".

وإلى جانب المسيرة أقرت المنظمات المذكورة تنظيم "حملة تبرع بالمال والدواء لفائدة ضحايا الإجرام الصهيوني" وتنظيم يوم ثقافي وفني من خلال تركيز خيمة بساحة مائة متر بباب البحر بمدينة صفاقس يوم الجمعة وذلك بهدف نشر ثقافة المقاومة والتحسيس بالقضية الفلسطينية العادلة.


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