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فوز إسبانيا 2-صفر يؤجل تأهل اسكتلندا لبطولة أوروبا لكرة القدم

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 22:35 قراءة: 0 د, 34 ث
      
‬سجل ألفارو موراتا وأويان سانسيت هدفين في الشوط الثاني لتؤجل إسبانيا تأهل منافستها اسكتلندا بالفوز عليها 2-صفر في مواجهتهما بالمجموعة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم اليوم الخميس.
وتتصدر اسكتلندا المجموعة برصيد 15 نقطة من ست مباريات بعد أن منيت بالهزيمة للمرة الأولى في التصفيات بينما تملك إسبانيا 12 نقطة من خمس مباريات والنرويج 10 من ست مباريات.
وستتأهل اسكتلندا إذا فشلت النرويج في الفوز على ضيفتها إسبانيا يوم الأحد.
وعزز الفوز سلسلة انتصارات إسبانيا على أرضها في تصفيات بطولة أوروبا إلى 25 مباراة يعود تاريخها إلى 2003.
...

واعتقدت اسكتلندا أنها سجلت الهدف الافتتاحي في منتصف الشوط الثاني عندما هز سكوت مكتوميناي الشباك من ركلة حرة لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.


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