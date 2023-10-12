طلبة المركب الجامعي بمنوبة من متساكني جهة بن عروس يحتجون للمطالبة باعادة خط النقل الجامعي والشركة تتدخل بتوفير حافلة

طالب عدد من طلبة المركب الجامعي بمنوبة من متساكني ولاية بن عروس ومن المقيمين بمبيت المروج، بايجاد حل جذري لتنقلهم الى مؤسساتهم الجامعية بمنوبة، الذي بات معضلة كبرى في ظل توقف حافلة النقل الجامعي منذ أيام، وفق تصريح عدد منهم لصحفية (وات) بمنوبة.

كان ذلك خلال احتجاجهم مساء اليوم الخميس بمحطة خير الدين بمنوبة، ومنعهم خروج حافلة نقل جامعي الى المحمدية والمطالبة بتوفير حافلة لهم كان من المفترض ان تقلّهم منذ الخامسة والربع مساء من المحطة الى بن عروس.

وأفادت الطالبة يسرا السلامي انها كتبت عريضة تم امضاؤها من جميع الطلبة المعنيين، الى المسؤولين عن المحطة، للمطالبة بعودة الحافلة وحل مشكلتهم التي اثرت على ادائهم الدراسي، لكن لا مجيب، اذ يعانون طيلة الاسبوع المنقضي من مصاعب كبيرة في القدوم والعودة الى المركب الجامعي، مما يتسبب في تاخرهم وتكبدهم تكاليف سيارات اجرة (تاكسي).

من جهتها اكدت هبة الله الحسني ان الحافلة كانت تؤمن سفرة صباحا وسفرة مساء، لكن فوجئ هؤلاء الطلبة وعددهم يفوق ال50 طالبا وطالبة، بغياب الحافلة طيلة المدة المنقضية، مما اضطرهم الى اللجوء الى سيارات النقل الخاص، وحافلات النقل العمومي والمترو، مشيرة الى ان رجوعهم في حافلة المحمدية التي تتركهم في محطة بعيدة عن مقرات سكناهم، يجعلهم عرضة للمخاطر ليلا وعمليات السطو.



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وقد أشار اعوان من شركة نقل تونس بمحطة خير الدين ل(وات)، الى تاثير نقص الاسطول على خدمات النقل العمومي والجامعي، والذي يعود الى تقادم الاسطول والاعتداءات المتكررة على الاسطول في الطرقات، مؤكدين حرصهم في ظل تلك الظروف والصعوبات على تامين السفرات وتجنب التاخير وانقطاع الخطوط مع الالتجاء احيانا على جمع طلبة خطين في نفس المسار في حافلة واحدة.

وقد تدخلت الشركة لفض الاشكال قبل الساعة السابعة مساء بتوفير حافلة امنت عودة الطلبة، وسط امال منهم ان تؤمن هذه الحافلة نقلهم لاحقا بشكل عادي، وان تذلل صعوبات النقل الجامعي بالمركب الجامعي.