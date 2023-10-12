مجلس الهيئة الوطنية للاتصالات تؤكد أن تونس مصنفة من بين 25 دولة عالميا في مجال الشفافية في نشر المعلومة والمؤشرات حول القطاع

أفاد مجلس الهيئة الوطنية للاتصالات، أن تونس مصنفة من بين 25 دولة عالميا في مجال الشفافية في نشر المعلومة والمؤشرات حول القطاع.



وأكدت، خلال جلسة استماع لها، حول تقريري سنتي 2020 و2021، عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بالبرلمان، الخميس، أنها خطت على مستوى البنية التحتية خطوات هامة للانتقال الى منظومة شبكات الألياف البصرية، وهي بصدد الإعداد لطرح الجيل الخامس من الهواتف الذكية بداية من سنة 2024.





...



وشدد ممثلو الهيئة، على ضرورة تنقيح مجلة الاتصالات في اتجاه مواكبة التطورات التي شهدها القطاع، مشيرين إلى أن الهيئة لا تتمتع بسلطة الضابطة العدلية لمعاينة المخالفات وهي تلعب دورا تعديليا في مجال المنافسة بين المشغلين ووضع ضوابط ومعايير تدخلاتهم.



وبخصوص قياس سرعة التدفق من قبل الهيئة، أشارت، إلى أن عملية القياس تغطي كامل تراب الجمهورية مع إعطاء الأولوية للمناطق موضوع تشكي أو وفقا لطلب خصوصي من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات.



وأكد النواب، من جانبهم، ضرورة تطوير قطاع الاتصالات بما يضمن نجاح برنامج الرقمنة وتطوير الإدارة والارتقاء بالخدمات الحكومية المفتوحة.