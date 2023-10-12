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الغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين تونس وفنزويلا

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 17:41 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أمضى كل من كاتب الدولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج منير بن رجيبة ونائب وزير العلاقات الخارجية الفنزويلي لشؤون افريقيا يوري بمنتال، اليوم الخميس بمقر الوزارة، اتفاقا بين تونس وفنزويلا بنص على الغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وجدّدا مسؤولا البلدين، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، أثناء اللقاء، التضامن التام مع الشّعب الفلسطيني وتبادلا وجهات النظر حول سبل تقديم كلّ الدعم للشعب الفلسطيني الأبي أمام ما يتعرّض له من هجمة وحشية صهيونيّة.

...

ونوّه كاتب الدولة بعلاقات الصداقة التي تجمع تونس بفنزويلا، مجدّدا استعداد تونس التّام لمزيد الارتقاء بمجالات التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لها خاصة في مجال الأمن الغذائي والطاقة وتغيّر المناخ.

من ناحيته، أكّد نائب وزير العلاقات الخارجية الفنزويلي لشؤون افريقيا، الذي يؤدّي زيارة عمل الى تونس يومي 12 و13 أكتوبر الجاري، متانة علاقات الصداقة التونسية - الفينزويلية المبنيّة على الاحترام المتبادل وعزم فنزويلا على مواصلة تطوير التعاون مع تونس.


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