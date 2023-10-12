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بعد تدهور حالته الصحية، جوهر بن مبارك يقرّر تعليق اضرابه عن الطعام

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 15:24 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أصدرت الخميس 12 أكتوبر، "هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة "التّآمر" بلاغا للرأي العام أعلنت من خلاله أن جوهر بن مبارك قرر تعليق اضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ أسبوعين وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

كما اشارت هيئة الدفاع الي أن بقية "المعتقلين" قرروا ايضا تعليق اضرابهم وذلك استجابة للدّعوات الموجّهة إليهم من عديد الشّخصيّات الوطنيّة السّياسيّة و الحقوقيّة و المنظّمات و الجمعيّات.


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