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أيام قرطاج الموسيقية 2024: باب التسجيل ما يزال مفتوحا إلى يوم 15 أكتوبر

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 17:39 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تلتئم الدورة التاسعة لأيام قرطاج الموسيقية من 20 إلى 27 جانفي 2024. وتُواصل إدارة المهرجان استقبال ملفات الترشح أمام أصحاب المشاريع الموسيقية والفنيّة الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة إلى غاية يوم الأحد 15 أكتوبر الحالي عبر الموقع الالكتروني https://shorturl.at/ehpQ5

وتنفتح أيام قرطاج الموسيقية على كلّ الأشكال الموسيقية الإبداعية والمبتكرة من جميع الأنماط التي يقدمها فنانون في شكل فردي أو مجموعات من تونس وسائر دول إفريقيا والعالم العربي.

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ويُشترط على المترشحين ألا تقلّ أعمارهم عن 18 سنة، مع تقديم عروض جديدة مرفقة بوثيقة الملكية الفكرية للمشروع والجذاذة الفنية للعرض. وينبغي ألا تتجاوز مدة العرض 45 دقيقة.

وتختار لجنة فنية تُعيّن للغرض مشاريع موسيقية ستتاح لأصحابها الفرصة لتقديم عروض أمام عدد هام من المهنيّين في مجال الموسيقى من جميع أنحاء العالم.


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