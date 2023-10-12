توزر: مشروع ريادة الاعمال والابتكار لليافعين يجوب المؤسسات الجامعية والتربوية والشبابية بهدف إرساء ثقافة المبادرة

احتضن المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر، أمس الأربعاء، المحطة الأولى من المشروع التنشيطي ريادة الاعمال والابتكار لليافعين، تحت شعار خطوة خطوة نحو رائد أعمال شاب، من خلال ورشات للشباب في مجال المبادرة الخاصة.



وتنظم التظاهرة دار الشباب الشقراطسي بالشراكة مع عدد من مؤسسات الشباب وهياكل جهوية تعنى بالمبادرة الخاصة متمثلة في مركز أعمال توزر وبرنامج "رائدات" بالمندوبية الجهوية للمرأة والاسرة وفضاء "المبادرة" ومركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل.





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وتهدف التظاهرة، التي ستتواصل ورشاتها الى موفى شهر نوفمبر المقبل في المؤسسات الجامعية والتربوية ومؤسسات الشباب الى المساهمة في إرساء ثقافة المبادرة وريادة الاعمال لدى الشباب، بحسب ما أوضحته منسقة المشروع المنشطة بدار الشباب الشقراطسي حنان الجهيمي لصحفية "وات"، واضافت أن المشروع يندرج ضمن محور الادماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب وممول من وزارة الشباب والرياضة.



وتولت الهياكل المعنية بدفع المبادرة الخاصة، تبسيط المفاهيم والإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع والتعريف بالحوافز في المحطة الأولى من التظاهرة التي وجهت لفائدة طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، وذلك تحت عنوان معا من أجل التمكين الاقتصادي للشباب، وانتظمت بالمناسبة ورشات سعت الى تقريب المعلومة للطلبة تعرفوا بفضلها على آليات التشغيل والتمويل وبرنامج "رائدة" وكيفية التكوين في مجال ريادة الاعمال، منها ورشة تكوينية بعنوان رالي المهن، وهي حصة تنشيطية هدفها اكتشاف المواهب في مجال ريادة الاعمال، وفق ذات المصدر.



ومن المنتظر أن تزور هذه التظاهرة وفق الجهيمي، شباب المناطق الحدودية بكل من حزوة وتمغزة، ضمن قافلة تنشيطية لتنتظم بعدها حصة في مجال ريادة الاعمال بمركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل وتنظيم مسابقة لمتكوني المركز لاختيار أفضل فكرة مشروع تليه مجموعة من الأيام التنشيطية التحسيسية في عدد من المعاهد حول الموضوع نفسه ودفع الشباب الى التفكير في ريادة الاعمال وإطلاق فكرة الادماج الاقتصادي، وتختتم بيوم جهوي بدار الشباب توزر تجمع مختلف الأطراف ذات العلاقة بدفع المبادرة الخاصة والادماج الاقتصادي والاجتماعي.