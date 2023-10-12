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اللجنة الأولمبية الدولية: إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية على الفور

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 15:03 قراءة: 0 د, 15 ث
      
قررت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية بسبب اعترافها بمنظمات إقليمية من أربع مناطق ضمتها من أوكرانيا.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن حظر اللجنة الأولمبية الروسية سيسري على الفور ولن تكون مؤهلة للحصول على أي تمويل بعد اعترافها بالمجالس الأولمبية من مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا.


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