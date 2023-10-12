الملعب التونسي: جمال ليمام مديرا رياضيا لجميع الاصناف

اعلنت الهيئة المديرة للملعب التونسي اليوم الخميس تعيين اللاعب الدولي السابق جمال ليمام مديرا رياضيا لجميع اصناف كرة القدم وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لفريق باردو على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان الملعب التونسي يحتل المركز الرابع للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ب8 نقاط.

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