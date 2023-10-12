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بادرة اولمبية لزراعة مليون شجرة في احدى المقاطعات الهندية تعزز شبكة الغابات الاولمبية في العالم

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 18:15 قراءة: 0 د, 42 ث
      
بيئة - رياضة / ستتعزز شبكة الغابات الأولمبية، التي أطلقتها اللجنة الأولمبية الدولية في سبتمبر 2022، بمشروعً طموحً للعناية بالبيئة في ولاية أوديشا (شرق الهند)، وهي منطقة تضم واحدة من أكبر التجمعات القبلية في العالم وموطنًا وتتيمز بالتنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض وذلك ببادرة من إدارة غابات أوديشا بالهند ، وبعض المؤسسات الناشطة في المجال وبقيادة البطل الاولمبي الهندي في الرماية "أبهيناف بيندرا"، عضو لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الدولية .
وتهدف مبادرة "غابة أوديشا ريدلي" إلى زراعة مليون شجرة في مساحة 1500 هكتار.

وتعد شبكة الغابات الأولمبية، المستوحاة من مشروع الغابة الأولمبية التابع للجنة الأولمبية الدولية، جزءًا من الاستجابة الأوسع للحركة الأولمبية لأزمة المناخ العالمية. وتهدف إلى حماية واستعادة الغابات الموجودة وممرات الحياة البرية ومجمعات المياه الساحلية، وتشجيع الزراعة المتجددة.
...

وياتي هذا المشروع الجديد، ليعزز شبكة الغابات الأولمبية الآن ست مبادرات، في البرازيل وبابوا غينيا الجديدة والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.


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