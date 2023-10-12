قبلي: تنظيم جلسة عمل للتعريف بمشاريع برنامج المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة ببلديتي الفوار وبشلي البليدات الجرسين

خصصت جلسة العمل المنتظمة، صباح اليوم الخميس بمقر ولاية قبلي، لتسليط الضوء على عدد من المشاريع التي سيتم انجازها ببلديتي الفوار وبشلي البليدات الجرسين، في اطار برنامج المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة، المنجز من قبل منظمة العمل الدولية، بالشراكة مع الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بوزارة الداخلية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي والتعاون السويسري



واوضح رئيس مشروع منظمة العمل الدولية جاد بوبكر لصحفي "وات" ان الولايات المعنية ببرنامج المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة هي جندوبة والقصرين وقفصة و تطاوين وحديثا تم ضم ولاية قبلي، وقد تم الانطلاق خلال هذه السنة في انجاز عدد من المشاريع ببلديتي الفوار وبشلي البليدات الجرسين في اطار الشراكة مع وزارة الداخلية





...



واضاف بوبكر ان نوعية التدخلات تركز على دعم البنية التحتية لفائدة المواطنين والمنتجين، اي الفلاحين، حيث تم ببلدية الفوار تخصيص مليون و300 الف دينار للعمل على دعم المنطقة السقوية بالفوار 2، التي تضم 53 بيتا جيوحراريا، وذلك عبر هيكلة الفلاحين في شركة تعاونية اطلق عليها تسمية "خيرات واحة الفوار"، مما يسر تمكين منظوريها من كافة مدخلات الانتاج وتحضير موسم الباكورات، وهو ما من شانه ان يفضي الى تغطية مديونية كافة الفلاحين مقابل عقود الاستغلال الممضاة مع المجلس الجهوي علاوة على اعادة جدولة ديونهم المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن، الى جانب احداث مخزن لتبريد المنتوجات الفلاحية ومركب سياحي فلاحي جيوحراري يمكن الزوار من التمتع بالمياه الحارة مع امكانية اقتناء المنتوجات بصفة مباشرة من المنتج الى المستهلك



واشار ذات المصدر الى ان التدخل ببلدية بشلي البليدات الجرسين، باعتمادات تقدر بمليوني دينار، يتمثل في دعم الديناميكية الثقافية بمنطقة البليدات عبر احداث مسرح للهواء الطلق بالعين القديمة بالقرية، بطاقة استيعاب تتجاوز 2000 متفرج، مع التدخل لبناء او اعادة بناء 3 مكونات بالقرية القديمة تشمل زاوية سيدي بن عيسى والمصلى الذي سيتحول الى قاعة متعددة الاختصاصات للانشطة الثقافية والحرفية، الى جانب بناء مرصد للتمتع بمنظر غروب الشمس.



وثمن بالمناسبة مساهمة المجلس الجهوي لولاية قبلي باعتمادات مالية "محترمة" لدعم المشاريع التي سيتم انجازها، فضلا عن تخصيص قطعتي ارض لانجاز التدخلات ببلدية الفوار، مع العزم على توسيع المنطقة الجيوحرارية حال الفروغ من انجاز المشاريع الحالية لتشمل هذه المنطقة عددا اخر من شباب المنطقة العاطلين عن العمل والقادرين على حسن استغلال المكونات التي استفادت بها هذه البلدية واساسا مخزن التبريد والمركب السياحي الفلاحي



واشار الى ان التدخلات ضمن برنامج المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة بولاية قبلي، تنتهي سنة 2025، الا انه من المؤمل ان تتمتع الجهة بتدخلات اخرى في اطار برامج المشاريع التي تنجزها منظمة العمل الدولية