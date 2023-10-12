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بحث مشاغل جامعة كرة الطاولة وتطوير اللعبة في تونس محور جلسة عمل بين وزير الشباب والرياضة والمكتب الجامعي لكرة الطاولة

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 13:16 قراءة: 1 د, 2 ث
      
مثّلت مشاغل الجامعة التونسية للكرة الطاولة وبرامج عملها وإستحقاقاتها للفترة القادمة لتطوير اللعبة في تونس محور جلسة عمل جمعت وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، يوم امس بأعضاء المكتب الجامعي للعبة برئاسة لطفي قرفالة وبحضور عدد من إطارات الوزارة.
وابرز كمال دقيش بالمناسبة أهمية إنخراط الجامعات الرياضية في مشاريع تعزز فتح آفاق التمكين الإقتصادي للشباب ومعاضدة المجهودات الوطنية لدعم المخطط التنموي الوطني.

وتم التطرق خلال الجلسة إلى إستراتيجية الجامعة لتطوير رياضة كرة الطاولة ومزيد نشرها خاصة في الجهات ودعم برنامج إحداث مركز تدريب قارّي .
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كما تم تقديم دراسة مشروع إحداث فضاءات ترفيهية خاصة باختصاص تنس الطاولة، يوفر مواطن شغل لخرجي المعاهد العليا للرياضة لتشجع ممارسة النشاط البدني وتعميمه فضلا عن العمل على مشاريع لإحداث قاعات في رياضة الإختصاص بكل من منطقة العروسة ومنزل تميم، حيث تم تخصيص عقار لها ومشروع تهيئة قاعة كرة الطاولة بالحي الوطني للشباب (مدارج تنوير تهيئة السطح).
وتم بحث موضوع تجهيز المؤسسات الشبابية بطاولات خاصة لرياضة تنس الطاولة لمزيد نشر هذا الإختصاص لدى الناشئة فضلا عن مقترح بعث بطولة جهوية للشباب في اللعبة يتم توسيع نطاقها في مرحلة متقدمة لتصبح بطولة وطنية، مع إعداد إتفاقية في الغرض مع الادارة المختصة بالوزارة، (الادارة العامة للشباب).
كما تم التطرق الى مراجعة ميزانية العنوان الثاني للجامعة وإبرام عقد أهداف للاعب الصاعد في الإختصاص، وسيم الصيد.


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