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مجلس الاعمال التونسي الافريقي: بعثة تونسية متعددة القطاعات تستكشف حاليا فرص التعاون والشراكة في الكامرون

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 13:25 قراءة: 1 د, 19 ث
      
تستكشف بعثة تونسية متعددة القطاعات، تتواجدا، حاليا، بالكامرون، بمبادرة من مجلس الاعمال التونسي الافريقي، بالشراكة مع سفارة تونس بياونداي، حاليا، فرص التعاون والشراكة والاستثمار في هذا البلد.
وتنتظم هذه البعثة، التي بدأت مهمتها في 8 أكتوبر 2023 لتتواصل الى 14 منه، في اطار تنفيذ برنامج مجلس الاعمال التونسي الافريقي لسنة 2023، بالتعاون الوثيق مع هياكل بالكامرون وهي مجمع الأعراف ووكالة النهوض بالاستثمارات وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والصناعات التقليدية، وفق بلاغ نشره المجلس.
ويزور الوفد التونسي، الذي يقوده رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، انيس الجزيري، ويتكون من 20 مؤسسة تنشط في مختلف القطاعات كلا من دوالا وياونداي، اين ستكون له لقاءات مهنية واخرى مع جهات حكومية واجتماعات مع عدد من الهياكل.
وتم في اطار برنامج هذه المهمة عقد منتدى اقتصادي تونسي كامروني، اليوم الخميس، بياونداي بمشاركة وزير التجارة الكامروني، لوك ماغلوار اتنغانا مبارغا، وسفير تونس بياونداي، كريم بن بشر، والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات وممثلين عن مجمع الأعراف وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والصناعات التقليدية بالكامرون الى جانب زهاء 100مؤسسة كامرونية.
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وتتطلع هذه البعثة الاقتصادي متعددة القطاعات الى تحديد الفرص المتاحة للمنتوجات والخدمات التونسية في السوق الكامرونية الى جانب القيام بلقاءات اعمال مع المهنيين ومختلف المتدخلين الاقتصاديين في هذا البلد في اتجاه تعزيز الشراكة وتنويعها ودفع الاستثمارات والصادرات نحو هذه السوق.

ويفسر اختيار الكامرون بالنظر الى انها تمثل موقعا هاما في افريقيا الوسطى كما ان اقتصادها مرشح لان يكون من بين الاقتصادات الاكثر ازدهارا ومن بين الاحسن لاستقبال الاستثمارات الاجنبية المباشرة في افريقيا. ويتوفر هذا البلد على موارد طبيعية كبيرة (فلاحية وبترولية ومنجمية)، واقتصادا متنوعا والعديد من المشاريع لتعصير البنى التحتية الجاري تنفيذها واستقرارا نقديا باعتبار انتمائه الى منطقة الفرنك الافريقي "سي اف أي".


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